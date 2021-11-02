Южноуральцев предупредили о гололедице и сильном ветре

Днем в Челябинской области прогнозируют небольшой снег и минусовую температуру

Сегодня, 2 ноября, в Челябинской области резко похолодает. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, днем столбики термометров покажут всего −5°C. Местами возможен снег. Также южноуральцев предупредили о порывистом ветре и гололедице.

Во вторник утром в регионе ртутные столбики покажут −5°C, днем воздух почти не прогреется: синоптики обещают 0, −5°C, на юге будет теплее — до +3°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Возможна гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске утром столбики термометров покажут −3°C, днем температура воздуха составит −2, −4°C. Облачно с прояснением, небольшой снег. Местами гололедные явления. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.