В Челябинске троллейбусы № 7 и 14 изменили маршруты

В Металлургическом районе модернизируют контактную сеть

С сегодняшнего дня, 1 июня, в Челябинске троллейбусы № 7 и 14, следующие в Металлургический район, изменили свои маршруты из-за проведения очередного этапа модернизации контактной сети. По новым маршрутам они будут ездить до 30 августа, сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

Троллейбус № 7 следует по маршруту «АМЗ — Свердловский проспект — Черкасская». Троллейбус № 14 — по маршруту «Парк Гагарина — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Свердловский тракт — Черкасская».

Изменения связаны с началом нового этапа модернизации контактной сети на улицах 60‑летия Октября, Сталеваров, Богдана Хмельницкого и Румянцева.

Челябинцам на время изменений рекомендуют пользоваться автобусами № 10к, 15, 31, 35, 71, КМ1. Для экономии можно использовать пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.

С сегодняшнего дня в Челябинске отменяют сразу пять трамваев в связи с ремонтом путей. Семь маршрутов на время проведения работ изменятся.