В Челябинске троллейбус № 25 продолжит следовать по измененному маршруту

В Ленинском районе модернизируют контактную сеть

В Челябинске троллейбус № 25 «ЧКПЗ — комплекс „Смолинский“» до 5 часов утра 15 марта продолжит следовать по измененному маршруту из-за работ по модернизации контактной сети, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с продолжением работ по модернизации контактной сети на участке по улице Новороссийской и улице Машиностроителей, от кольца „Смолино“ до кольца „Механический завод“, троллейбус будет следовать по маршруту „ЧКПЗ — Копейское шоссе — Гагарина — кольцо Смолино“», — уточнили в мэрии.

Местным жителям рекомендовали пользоваться трамваями № 12, 18 и 22.

Напомним, маршрут троллейбуса № 25 изменили 17 февраля.