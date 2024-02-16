Подрядчики завершили работы по улице Гагарина, благодаря чему троллейбус № 10 вернулся на привычный маршрут. Между тем в Ленинском районе Челябинска стартует новый этап модернизации контактной сети. По этой причине троллейбус № 25 на некоторое время изменит трассу следования, сообщают в пресс-службе администрации города.
Очередной этап модернизации стартует 17 февраля и продлится до 13 марта на двух участках: по улице Новороссийской от Гагарина до Машиностроителей и от Копейского шоссе до Новороссийской.
Троллейбус № 25 направят по маршруту: ЧКПЗ — Копейское шоссе — Гагарина — кольцо «Смолино».
Горожанам рекомендуют пользоваться автобусами № 33, 81, 483 и трамваями 12, 18, 22, а для экономии использовать пересадочный билет по транспортной карте.
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