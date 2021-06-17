В Челябинске трамвайные переезды Тракторозаводского района будут ремонтировать ночью

Комитет дорожного хозяйства просит горожан отнестись к шуму с пониманием

В Челябинске с завтрашнего дня, 18 июня, начинаются дорожные работы на перекрестке проспекта Ленина и улицы Рождественского. Ремонт трамвайного переезда стартует с 20:00 и продлится до 8:00 утра. Ночной график продолжится до 21 июня, сообщает комитет дорожного хозяйства администрации города.

Это один из самых загруженных перекрестков. В ведомстве комментируют, что именно это стало причиной для проведения ночных работ.

«ООО „Строй-Сервис“ в рамках заключенного муниципального контракта по ремонту дорожного покрытия на пересечениях автомобильных дорог и трамвайных путей будут выполнены работы на перекрестке проспекта Ленина — улицы Рождественского. Из-за интенсивного движения на переездах ремонтные работы будут проводиться только в ночное время. Просим всех участников дорожного движения, а также жителей близлежащих домов, отнестись с пониманием к временным трудностям», — сообщила пресс-служба комитета.

Пересечение улицы Рождественского и проспекта Ленина является местом образования ежедневных пробок.