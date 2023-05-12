В Челябинске трамваи 18 и 22 на два дня изменят маршруты

Участок от Харлова до Чистопольской закроют из‑за ремонта путей

С десяти часов вечера 12 мая и до шести утра понедельника, 15 мая, в Ленинском районе Челябинска перекроют движение трамваев из-за ремонта путей. Ограничения будут действовать на участке от кольца «Ул. Харлова» до кольца «Ул. Чистопольская». В службе «Организатор перевозок Челябинской области» рассказали, как последуют трамваи № 18 и 22 в эти дни.

Два дня от кольца «Ул. Харлова» до кольца «Ул. Чистопольская» будут проводить демонтаж стрелочного перевода реверсивного движения в районе остановки «ЧТПЗ, пл. Якова Осадчего». Затем существующие трамвайные пути соединят с отремонтированным участком. Из-за проводимых работ трамваи проследуют:

№ 18. «ЧМК — ул. Горького — ул. Харлова».

№ 22. «Ул. Чичерина — ул. Кирова — ул. Карла Маркса — ул. Харлова».

Транспортники посоветовали горожанам пользоваться автобусами № 18, 81, 483, троллейбусом № 25.

«Для экономии используйте месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте», — пояснили представители «Организатор перевозок Челябинской области».

Напомним, в Ленинском районе идет масштабный ремонт трамвайных путей. На улице Машиностроителей был завершен первый этап ремонта (в сторону Чистопольской). Сейчас рабочие готовят площадку под капитальный ремонт восточного пути, ведущего в центр Челябинска.

С 15 мая будет возобновлено движение трамваев по маршруту № 18 до ул. Чистопольской.