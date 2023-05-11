В Челябинске на три дня закроют движение трамваев в Ленинском районе

На улице Машиностроителей продолжают ремонт путей

С завтрашнего дня в Ленинском районе областного центра закроют движение трамваев из-за ремонта путей на улице Машиностроителей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничение будет действовать с 22:00 12 мая и до 06:00 15 мая. На это время трамваи под номерами 18 и 22 станут курсировать только до кольца на улице Харлова. Пассажирам в грядущие выходные придется пользоваться альтернативными видами общественного транспорта.

Недавно транспортники отчитывались о том, что на Машиностроителей был завершен первый этап ремонта трамвайных путей (в сторону Чистопольской). Сейчас рабочие готовят площадку под капитальный ремонт восточного пути, ведущего в центр Челябинска.

Более длительное ограничение будет действовать с 15 мая на проспекте Победы, где движение трамваев остановят на целый месяц. Там на участке от Кирова до Болейко тоже будут проводить ремонт трамвайных путей. В целом на эти цели власти выделили в этом году более 1 млрд рублей.