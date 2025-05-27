В Челябинске теперь есть сквер имени Суркова

Также наименования присвоены новой улице в Курчатовском районе и переулку в Ленинском

Депутаты Челябинской городской думы утвердили три новых топонима: названия присвоены переулку в Ленинском районе, скверу — в Центральном и улице — в Курчатовском, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на итоги заседания 27 мая.

Так, переулок от улицы Рельефной до улицы Смородинки в Ленинском районе теперь официально называется Казачий.

Имя Анатолия Суркова, кавалера медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, почетного сотрудника органов госбезопасности и налоговой полиции, общественника, долгие годы возглавлявшего областной совет ветеранов, присвоено скверу на пересечении улиц Воровского, Курчатова и Свердловского проспекта.

Новая улица в Курчатовском районе, территориально расположенная от улицы Лобырина до улицы Петра Туркина, будет носить имя Михаила Георгиевича Киселева, проработавшего в должности прокурора Челябинской области более 17 лет, а всего в органах прокуратуры — более 35 лет.