На 86-м году скончался почетный гражданин Челябинской области Анатолий Сурков

Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования

Сегодня, 14 июля, стало известно о смерти почетного гражданина Челябинской области, председателя областного совета ветеранов Анатолия Суркова. Ему было 85 лет. Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования и подчеркнул, что уход из жизни Анатолия Суркова — колоссальная потеря не только для Челябинской области, но и для ветеранского движения всей страны.

«При жизни он стал человеком-легендой, который долгие годы посвятил службе в органах государственной безопасности, стоял у истоков создания в регионе органов налоговой полиции, обеспечивал экономическую безопасность региона. Более 15 лет Сурков возглавлял областной совет ветеранов, был членом областной общественной палаты, последовательно защищая интересы людей старшего поколения»,— отметил губернатор.

По словам Алексея Текслера, во многом именно благодаря его активности Челябинск, Магнитогорск и Златоуст получили статус городов трудовой доблести.

На протяжении многих лет Анатолий Сурков был председателем областного совета ветеранов. От руководства не отходил до самого конца, несмотря на тяжелую болезнь.

«Анатолий Петрович твердо, как и всегда, стоял на патриотических позициях, был верен интересам родной области и страны. Память о нем навсегда останется в наших сердцах»,— добавил Алексей Текслер.

Анатолий Сурков родился в Тамбовской области, работать начал с 17 лет. В 1977 году закончил Высшую Краснознаменную школу КГБ, служил в органах КГБ по Челябинской области. Работал заместителем начальника управления министерства безопасности РФ по Челябинской области, начальником управления Федеральной службы налоговой полиции России по региону. Был награжден различными медалями и грамотами.