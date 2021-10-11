В Челябинске светофор от Сада камней к набережной у «Мегаполиса» сменит режим работы

Его переведут на желтое мигание в связи с наступлением холодов

Новый светофор у «Мегаполиса» поменяет режим работы. В ночное время он будет мигать желтым светом, в ходе аппаратного совещания сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«С наступлением осеннего периода мы проанализировали пешеходный и транспортный потоки в районе нового светофора на пересечении улицы Красной и набережной. Пришли к выводу, что с 21 часа до 9 утра этот пешеходный переход может работать в режиме желтого мигания», — доложил Максим Куляшов.

По его словам, с наступлением холодов горожане стали больше гулять днем, а ранним утром и вечером пешеходов на данном участке стало меньше.

Напомним, ранее временный светофор заработал на пешеходном переходе на улице Красной, по которому из Сада камней можно пройти к новой набережной за «Мегаполисом».