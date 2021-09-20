В Челябинске установили светофор от Сада камней к набережной у «Мегаполиса»

Распоряжение обустроить регулируемый переход давала глава города Наталья Котова

В Челябинске начал работать временный светофор на пешеходном переходе на улице Красной, по которому из Сада камней можно пройти к новой набережной за РК «Мегаполис». Об этом 20 сентября на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«По вашему поручению, Наталья Петровна [Котова], установлен светофор на месте пересечения набережной у „Мегаполиса“ с улицей Красной. Сейчас идут пусконаладочные работы, там обновлена разметка, установлены сигнальные столбики, оформлено велопересечение», — доложил Максим Куляшов.

В 2022 году планируется благоустройство прилегающей территории у дворца спорта «Юность», поэтому необходимо будет решать этот вопрос в комплексе с благоустройством, количеством полос на дороге и их шириной. К этому моменту светофор на улице Красной будет выполнен в окончательном варианте.