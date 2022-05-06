В Челябинске студенты станцевали вальс Победы

﻿В танце на площадке у Южно-Уральского госуниверситета закружились 250 пар



В Южно-Уральском государственном университете отпраздновали 9 Мая. Кульминацией торжества стало массовое исполнение вальса Победы. В ярком и трогательном танце в этом году приняли участие 250 пар. Об этом сегодня, 6 мая, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.



Вальсом Победы студенты говорят ветеранам спасибо за Великую Победу. Идея акции возникла семь лет назад и ежегодно собирает десятки участников и сотни зрителей.

«У нас нет профессиональных танцоров, слаженных коллективов, станцованных пар. Ребята встретились три недели назад, встали в пары, за короткий срок мы создали сплоченную команду, подготовили выступление. Все ребята понимают огромную ответственность, ведь это не просто танец, это “спасибо” ветеранам за Победу. Каждый год мы стремимся сделать что-то абсолютно новое, интересное и для зрителя. Поэтому в этом году ребята не только станцевали, но и запели!» — рассказала режиссер-постановщик танца, выпускница ЮУрГУ и профессиональный хореограф Татьяна Мюллер.

В вальсе Победы принимали участие слушатели военного учебного центра (ВУЦ). В пары с ними встали студентки разных институтов и высших школ ЮУрГУ. Анастасия Сребрянская и Александр Глухов встретились на репетиции впервые.

«Как только увидел ее, сразу подошел, сказал, что вместе будем танцевать», — вспоминает Александр.

У обоих ребят это был первый танцевальный опыт. Он оказался удачным. Теперь они мечтают станцевать вместе в следующем году.

Кстати, многие ребята действительно создают пары, причем семейные. По словам Татьяны Мюллер, только в прошлом году прошло три свадьбы среди тех ребят, которые принимали участие в первых танцевальных флешмобах.

После своего выступления участники вальса всегда приглашают на танец зрителей. На импровизированной танцевальной площадке в этот момент непременно танцует ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

«Приятно танцевать рядом с молодежью. Это дает энергию. После вальса Победы чувствую себя моложе! Вальс Победы очень трогательное мероприятие, которое отличается от остальных событий в эти праздничные дни», — отметил Александр Шестаков.

Вальс Победы — это по праву одно из самых масштабных городских мероприятий в рамках празднования Дня Победы. В 2015 году в нем приняли участие 70 пар, но с каждым годом число участников растет.