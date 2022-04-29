Челябинские студенты и преподаватели станцевали вальс Победы

Флешмоб объединил на площадке у главного корпуса Челябинского госуниверситета 100 пар



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Сегодня, 29 апреля, в преддверии 9 Мая перед главным корпусом Челябинского государственного университета студенты и преподаватели исполнили вальс Победы. Во флешмобе приняли участие 100 танцевальных пар.



«Мероприятие стало красивым началом майских праздников. В вальсе Победы сегодня кружились 100 пар студентов, преподавателей и школьников и ветеранов ЧелГУ», — рассказали в пресс-службе вуза.

В таком масштабе, как отметили в Челябинском госуниверситете, акция проводилась впервые. В течение недели для участников флешмоба в стенах вуза проходили танцевальные мастер-классы.

Главным событием 9 Мая станет торжественное построение челябинского гарнизона на площади Революции и праздничный салют, который в этом году организует компания «Фейерверк».