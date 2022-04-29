Сегодня, 29 апреля, в преддверии 9 Мая перед главным корпусом Челябинского государственного университета студенты и преподаватели исполнили вальс Победы. Во флешмобе приняли участие 100 танцевальных пар.
«Мероприятие стало красивым началом майских праздников. В вальсе Победы сегодня кружились 100 пар студентов, преподавателей и школьников и ветеранов ЧелГУ», — рассказали в пресс-службе вуза.
В таком масштабе, как отметили в Челябинском госуниверситете, акция проводилась впервые. В течение недели для участников флешмоба в стенах вуза проходили танцевальные мастер-классы.
Главным событием 9 Мая станет торжественное построение челябинского гарнизона на площади Революции и праздничный салют, который в этом году организует компания «Фейерверк».