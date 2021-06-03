Магнитогорцы могут привиться от ковида в парке у Вечного огня

Передвижной пункт вакцинации откроется в выходные дни

В Магнитогорске по пятницам, а также каждые выходные продолжается вакцинация от COVID-19 в ТРК и садовых товариществах. Передвижной прививочный пункт откроется и на территории парка у Вечного огня.

Магнитогорцы могут поставить прививку уже завтра. 4 июня пункт развернется в садовом товариществе имени Мичурина с 9:00 до 12:00, а 5 и 6 июня с 9:00 до 12:00 — в СНТ «Горняк», СНТ «Металлург-2», СНТ «Строитель-1», СНТ «Метизник».

В выходные дни вакцинацию можно также пройти в торговых центрах. 5 июня с 11:00 до 15:00 — в ТРК «Континент». Прививочный пункт разместится на третьем этаже, в холле между детским развлекательным центром «Страна Мадагаскария» и кинотеатром. 5 и 6 июня с 11:00 до 15:00 — в ТРК «Семейный парк» на первом этаже и ТРК «Гостиный двор» на втором этаже, рядом с эскалатором.

Кроме того, 4 и 5 июня с 17:00 до 19:00 мобильная бригада будет работать в парке у Вечного огня. Специализированный автомобиль расположится у пункта проката рядом с детской площадкой.

Желающие вакцинироваться должны иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС. На месте перед процедурой нужно будет заполнить анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр. Также медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.