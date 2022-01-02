В Челябинске студент из Анголы стал алтарником Свято-Симеоновского кафедрального собора

Алешандре Эдсон будет помогать священнослужителям во время церковных служб

23-летний студент из Анголы Алешандре Эдсон, принявший минувшей осенью православие в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска, стал новым иподиаконом. Благословение от митрополита Челябинского и Миасского Алексия он получил сегодня, 2 января. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщил пресс-секретарь челябинской Епархии Алексей Ермолюк.

«Сегодня в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Алешандре получил от митрополита Челябинского и Миасского Алексия благословение надевать стихарь, входить в алтарь и помогать во время архиерейских богослужений наравне с другими алтарниками и иподьяконами»,— рассказал Алексей Ермолюк.

Алешандре учится на консерваторском факультете в Челябинском государственном институте культуры. В ходе знакомства с традиционными религиями, которые представлены в регионе, Саша, который рос в католической семье, заинтересовался православием, попросил сопроводить его на утреннюю службу, побеседовал со священником и даже поднялся на колокольню. Затем иностранного студента познакомили с ребятами из хора, он остался на занятие и в итоге решил продолжить. Вскоре после этого Алешандре принял православие.