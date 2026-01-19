В Челябинске стартует набор в бесплатную IT‑школу от Сбера

Учиться в «Школе 21» можно по 13 востребованным направлениям

В Челябинске открыт новый набор в бесплатную школу цифровых технологий «Школа 21» от Сбера. Поступить могут все желающие от 18 лет независимо от образования, профессии или уровня подготовки, сообщает пресс-служба.

Обучение построено на уникальной методике «равный равному»: студенты учатся программированию, решая реальные задачи и обмениваясь опытом друг с другом, что помогает развивать и технические, и гибкие навыки, включая работу в команде.

«Это очень прорывной и перспективный проект с точки зрения образовательной методики и практической подготовки специалистов. Челябинский кампус — результат синергии мощной команды и надежных партнеров», — отметил директор кампуса Дмитрий Козленков.

Для поступления нужно пройти онлайн-игру на логику и память на официальном сайте школы, подать необходимые документы, а также успешно пройти 14‑дневный отборочный интенсив «Бассейн», который стартует 2 февраля.

Выпускники интенсива зачисляются на основную программу. В 2026 году доступно 13 направлений: тестирование ПО, бизнес- и системная аналитика, кибербезопасность, мобильная разработка, DevOps, Data Science, GameDev, Backend/Frontend и еще три новых — проджект-менеджмент, UX/UI‑дизайн, биоинформатика.

