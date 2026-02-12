В Челябинске стартовали показы фильма «Вальс со смертью»

Зритель Южного Урала увидит картину накануне Дня Защитника Отечества

В Челябинской области начались премьерные показы полнометражной художественной драмы «Вальс со смертью» (16+), созданной омскими кинематографистами. Картину уже увидели зрители Омска, Москвы, Калининграда, Новосибирска, а 12 февраля она впервые предстала перед южноуральской аудиторией. Показы приурочили к 81‑й годовщине Пальмникенской трагедии.

Генеральный продюсер картины Артем Серов перед премьерой поздравил южноуральцев с присвоением статуса «Культурной столицы-2027».





«Вы большие молодцы, бились достойно, мы за вас болели. Фильм мы показали в Новосибирске, я прилетел вчера оттуда. Был полный зал, мы долго общались после показа, но одно я запомнил точно: после фильма наступила пауза, минута, наверное, две, и никто не мог ничего сказать. Только потом люди собрались с мыслями», — поделился Артем Серов.

Он также рассказал, что картина вышла на международный уровень, ее показывали в Монголии.

«После развала Советского Союза мы первые, кто приехал туда с российским фильмом. Переживали, как нас встретят, но зал был полный. Думаю, Челябинск встретит нас еще лучше», — добавил продюсер.





Генеральный директор АО «Обл-ТВ» Анна Воронова отметила, что фильм стал своеобразной эстафетной палочкой от одной культурной столицы к другой. Омск носит это звание в 2026 году, Челябинск примет его уже в 2027-м.





«Мы подумали, почему бы это не реализовать эту эстафету через показ серьезного смыслового фильма, снятого региональной телерадиокомпанией. Эта картина не сколько про историю отдельного человека, попавшего в ад. Она показывает генетический код нашей нации, силу духа и способность верить в чудо», — отметила Анна Воронова.

Она добавила, что опыт омских коллег вдохновляет Челябинск на создание собственного художественного кино.

«Мы снимаем много документальных фильмов, программ, которые ценятся на всероссийском уровне. Но, конечно, мы смотрим в сторону художественного полнометражного фильма. Надеюсь, мы создадим что-то интересное и в 2027 году заявим о себе в полном объеме», — подчеркнула генеральный директор.

Участник программы «Герои Южного Урала» Павел Сагдиев назвал фильм серьезным и тяжелым, но необходимым для просмотра.

«Во-первых, это прежде всего память. Нужно всегда помнить, что такие вещи, которые происходили в период Великой Отечественной войны, никогда больше не должны повторяться. Смотреть такие фильмы важно не только подрастающему поколению, но и взрослым. Аудитория у нас сегодня разноплановая», — отметил Павел Сагдиев.

Серебряный волонтер Надежда Байгут пришла на премьеру с родственниками, которые недавно переехали на Южный Урал. Женщина взяла с собой платочки.





«Я прочитала про что фильм. Концлагерь, наши бедные мученики. Детям и молодежи обязательно нужно это смотреть. Они же ничего не знают. Посмотрят и поймут, как их деды и бабушки жили в то время, как добивались Победы. У меня сын был танкистом, внук на СВО работал», — поделилась зрительница.

В Челябинске фильм показывают в «Киномаксе-Урале», «Синема парке», кинотеатрах «Знамя», «Импульс», мультимедийном парке «Россия — моя история», а также в залах Централизованной клубной системы. Увидеть картину смогут жители Чебаркуля, Увельского, Еманжелинского, Кусинского, Троицкого, Аргаяшского, Агаповского, Уйского, Еткульского, Нагайбакского, Сосновского округов, а также Златоуста, Миасса, Пласта, Бакала, Южноуральска, Катав-Ивановска, Троицка и поселка Межозерный.





Напомним, картина основана на реальных событиях Пальмникенской трагедии — «марша смерти» узников концлагеря Штуттгоф в Восточной Пруссии в январе 1945 года. Тогда из пяти тысяч изможденных людей чудом выжили только 15 человек. Фильм снят на основе 600 рассекреченных архивных документов, передает gorsite.ru. В центре сюжета — история 17-летней балерины из Смоленска, угнанной в нацистский лагерь.