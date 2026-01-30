В общероссийский прокат выходит фильм «Вальс со смертью» о Пальмникенской трагедии

Полнометражную художественную драму сняли омские кинематографисты

Полнометражная художественная драма «Вальс со смертью» (16+), созданная омскими кинематографистами, готовится к выходу в широкий прокат. Показы будут приурочены к 81‑й годовщине Пальмникенской трагедии — так называемого «марша смерти» узников концлагеря Штуттгоф в Восточной Пруссии, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Картина основана на реальных событиях: 31 января 1945 года в районе поселка Пальмникен (ныне Янтарный Калининградской области) были расстреляны несколько тысяч изможденных людей. Из примерно пяти тысяч участников того перехода чудом выжили только 15 человек.

По словам создателей, цель фильма — сохранить память о жертвах нацизма и трагических страницах истории.





В центре сюжета — история юной балерины из Смоленска, попавшей в фашистский лагерь. В главной роли дебютировала Анна Сотникова, выбранная из более чем сотни претенденток. Также в картине снялся известный актер Евгений Сидихин, исполнивший роль следователя.

Съемки длились около полугода и проходили в Омске, Омской области и Калининграде. В поселке Большие Поля под Омском была специально построена масштабная декорация концлагеря, где сняли около 80% материала. Также для фильма построили вагон-теплушку, воссоздали немецкую усадьбу и почтовое отделение 1960‑х годов. Реквизит и одежду помогали собирать жители области. В массовых сценах задействованы жители Омска, некоторым артистам для создания художественной достоверности пришлось специально брать уроки немецкого языка.

Проект уже был представлен на кинофорумах, закрытые показы прошли в Омске, Москве и Калининграде. Добавим, фильм получил бессрочное удостоверение для национального проката, а также выходит на международный уровень — договоренность о показах достигнута с Монголией.