В Челябинске стартовала викторина «Всей семьей — за Челябинск»

Принять участие можно на избирательных участках

Сегодня, 15 марта, началась викторина от общественной организации «Наш город». Победителям достанутся ноутбуки, смартфоны, бытовая техника, автомобиль и даже квартира.





Избиратели, первыми пришедшие на участки с самого утра, уже смогли ответить на вопросы викторины. О выигрыше они смогут узнать в прямом эфире телеканала ОТВ 16, 17 и 19 марта.

Продлится викторина три дня — с 15 по 17 марта. Для участия нужно будет обратиться к волонтерам после голосования за президента РФ, ответить на три вопроса викторины и опустить бланк участника в специальную урну.

Подобные викторины проведут и в других городах области. В миасской викторине «За развитие Миасса» можно будет выиграть телевизоры, велосипеды, смартфоны, электросамокаты и автомобиль. Для жителей Магнитогорска пройдет розыгрыш «Магнитогорск — стальное сердце России» с ценными призами — смартфонами, планшетами и автомобилями.