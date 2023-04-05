Алексей Текслер прокомментировал развитие комфортной городской среды на Южном Урале

30 городов Челябинской области по итогам 2022 года попали в соответствующий рейтинг Минстроя РФ

В опубликованном накануне индексе качества городской среды от федерального Минстроя отмечены 30 городов Челябинской области. Средние показатели населенных пунктов Южного Урала по сравнению с 2021 годом выросли с 184 до 193 баллов, сообщает пресс-служба губернатора Алексея Текслера.



Напомним, накануне результаты исследования качества городской среды в городах УрФО прокомментировал уральский полпред президента Владимир Якушев. Как сообщало Первое областное информагентство, среди столиц регионов федерального округа Челябинск показал наибольшую динамику развития и поднялся за год с 12-го на 9-е место в масштабах России. Еще более высокими темпами развивается Верхнеуральск: райцентр за год прибавил 39 баллов в рейтинге Минстроя.

«Челябинская область показала неплохие результаты по итогам 2022 года. Рейтинг отражает результаты нашей работы не только по благоустройству, но и в целом по развитию городской инфраструктуры, обновлению общественного транспорта, строительству и ремонту дорог. По этим направлениям мы движемся вперед, что учитывается Минстроем России в рейтинге. Повышение качества городской среды, а значит, и качества жизни наших граждан — один из наших приоритетов. Есть еще нереализованный потенциал в городах и районах, и ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом», — прокомментировал результат 2022 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Кроме Челябинска и Верхнеуральска высокие темпы развития городской среды показали Магнитогорск в категории крупных городов, среди больших городов — Миасс, в число комфортных средних населенных пунктов попали Троицк, Озерск и Снежинск, среди городов с населением в 25—50 тысяч человек выделяются Кыштым, Сатка, Южноуральск, Чебаркуль, Трехгорный, среди поселений, где проживают 5—25 тысяч, вдобавок к Верхнеуральску — Куса и Миньяр.

«Мы продолжим работу по федеральному проекту „Формирование комфортной городской среды“, нацпроекту „Жилье и городская среда“. Уже с 15 апреля стартует Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства на следующий год. Оно продлится до 31 мая. Призываю всех жителей включиться в этот процесс. Уверен, вместе мы сможем сделать наши города и села комфортнее», — напомнил Алексей Текслер.