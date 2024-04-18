В Челябинске стартовал третий этап испытаний теплосетей на максимальную температуру

Проверка проходит в Калининском и Курчатовском районах

В четверг, 18 апреля, теплоэнергетики АО «УСТЭК-Челябинск» проводят испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя в контуре теплоснабжения Северо-Западной котельной, которая обслуживает Калининский и Курчатовский районы.

«Проверка теплосетевой инфраструктуры, по которой происходит поступление тепла для нужд отопления и горячего водоснабжения жителям и учреждениям города, продлится до восьми часов вечера», — сообщили в компании.

В целях безопасности в квартирах, не оснащенных автоматическими регуляторами температуры, временно отключено ГВС, прекращено теплоснабжение школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения.

«При неисправности внутридомовых систем в домах в кранах возможно появление горячей воды сверхнормативной температуры. Поэтому следует включать сначала холодную воду, постепенно добавляя горячую. При обнаружении неисправностей следует обратиться в управляющую компанию», — добавили в «УСТЭК-Челябинск».

Жителей города просят не приближаться к местам парения или выхода воды из-под земли. При обнаружении выхода горячей воды на поверхность следует предупредить прохожих об опасности и позвонить в аварийные службы.

Напомним, во время предыдущего этапа испытаний, 16 апреля, тепловые сети Ленинского района не выдержали испытания максимальной температурой: трубу с кипятком прорвало на Новороссийской.