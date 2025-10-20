В Челябинске создают удобрения с наноцинком для защиты растений

Над уникальной добавкой работают ученые ЮУрГУ

Ученые Южно-Уральского государственного университета разрабатывают инновационные удобрения на основе наночастиц цинка, которые помогут растениям противостоять стрессовым условиям и загрязнению почв, сообщает пресс-служба вуза.

Новый препарат, представляющий собой состав для опрыскивания, призван решить проблему загрязненных металлами почв Южного Урала. Удобрение не только нейтрализует вредное воздействие свинца, но и обогащает сельхозкультуры полезными микроэлементами — цинком и фосфором.

«Подобные исследования мы проводим в России впервые. В будущем такие удобрения можно будет производит в нашем регионе для российских агрохолдингов и для продажи за рубеж», — говорит участник проекта, магистрант ЮУрГУ Юлия Ибатова.

Проект реализуется магистрантами Института естественных и технических наук ЮУрГУ при поддержке доцентов кафедры «Экологическая и химическая технология». Исследования проводятся с использованием уникального оборудования Центра коллективного пользования «Экоаналитика», созданного при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

По словам разработчиков, новое удобрение также повысит устойчивость растений к солевому и тепловому стрессу, что особенно актуально в условиях меняющегося климата.

Между тем ученые ЮУрГУ заставили армейский автомобиль ездить без мотора.