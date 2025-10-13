Ученые из Челябинска заставили армейский автомобиль ездить без мотора

Резервный гибридный привод позволяет машине самостоятельно уйти из‑под обстрела даже с пробитым двигателем

Ученые Южно-Уральского государственного университета представили уникальную разработку, способную кардинально повысить живучесть армейских автомобилей. Речь идет о резервном гибридном приводе, который позволяет технике продолжить движение и уйти в безопасное место даже после полного выхода из строя штатного двигателя, сообщает пресс-служба вуза.

Импульсом к созданию системы стал телерепортаж о работе ремонтных бригад.

«Офицер рассказывал, сколько единиц техники приходится эвакуировать с передовой, рискуя жизнью личного состава. Тогда и родилась идея: а что, если снабдить машину „запасным выходом“? Чтобы она могла сама, своим ходом, преодолеть хотя бы 5—10 километров до укрытия», — рассказывает заведующий кафедрой «Автомобили и автомобильный сервис» ЮУрГУ Александр Рулевский.

Проблема уязвимости стандартного двигателя, расположенного в передней части машины, особенно остра для полноприводных автомобилей, используемых в войсках. Даже осколочное повреждение радиатора может привести к фатальному перегреву и обездвижить автомобиль под огнем.

Новая система, на которую уже получен патент, элегантно решает эту проблему. Она представляет собой гибридный модуль, состоящий из электродвигателя и гидромуфты, который подключается к раздаточной коробке. При отказе основного мотора электродвигатель автоматически вступает в работу, позволяя машине двигаться дальше. Ключевое преимущество решения — в его простоте и надежности.

«Мы сознательно использовали „архаичную“ гидромуфту вместо сложных электронных муфт. Это гарантирует стабильную работу в самых экстремальных условиях: в грязи, при вибрациях и ударах», — говорит Александр Рулевский.

При этом система не требует изменения заводской конструкции автомобиля — ее можно установить прямо в ходе эксплуатации. Кроме того, привод дает машине неожиданные бонусы: возможность кратковременного бесшумного перемещения и малозаметность для тепловизоров.

Первый экспериментальный образец уже успешно прошел ходовые испытания на базе обычного легкового автомобиля. Разработчики не останавливаются на достигнутом и работают над совершенствованием системы, в том числе над новыми вариантами компоновки и раздаточных коробок. Эта технология не только спасет технику, но, что главное, — жизни экипажей.