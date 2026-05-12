В Челябинске создали биоразлагаемые маски для лица

Они распадаются в компосте за три недели

Ученые Южно-Уральского государственного университета представили экологичную альтернативу обычным тканевым маскам. Разработанная ими биоразлагаемая основа полностью растворяется в компосте за три недели, тогда как традиционные маски загрязняют природу микропластиком, сообщает пресс-служба вуза.

В основе разработки — уникальная комбинация природных полисахаридов: агар-агара из красных водорослей, альгината натрия и гидролизованного коллагена. Чистая агаровая пленка оказалась слишком хрупкой, но добавление альгината повысило ее прочность на разрыв в пять раз, а коллагена — почти в два раза.

Как рассказала аспирант кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Елена Вишнякова, идея родилась из предыдущих исследований биоразлагаемых пленок для упаковки продуктов.

«У нас женский коллектив, мы любим тканевые маски, но переживаем за экологию, потому что их ткань не перерабатывается», — пояснила она.

Опыты показали: образец с альгинатом сохранял структуру три недели, а добавление гидролизата коллагена ускорило распад — к концу третьей недели маска практически полностью превратилась в компост.

«Природа сама справляется с нашим продуктом за считаные недели», — подчеркивает Вишнякова.

Руководитель проекта профессор Оксана Зинина отметила, что в основу можно добавлять любые функциональные компоненты: молочную кислоту, отвар ромашки, алоэ, масла и витамины. Это позволяет создавать как увлажняющие, так и питательные маски.

По словам разработчиков, аналогичных составов на российском рынке сегодня нет. Проект находится на стадии получения рабочих составов, впереди испытания на добровольцах и сертификация. Предварительная себестоимость одной маски — около 20 рублей, что при наценке сохранит цену доступной для потребителя.

