Челябинцы придумали браслет, который выявляет опасный формальдегид в воздухе

В больших количествах вещество вызывает астму и онкологию

Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали и запатентовали устройство, которое предупреждает работников мебельных, текстильных и химических производств о заражении воздуха формальдегидом, сообщает портал «Хорошие новости».

Индикатор можно встроить в простой пластиковый браслет или нагрудный значок. Внутрь помещается бумажная полоска, пропитанная реактивом Шиффа. При контакте с парами формальдегида она меняет цвет — по насыщенности оттенка определяют степень опасности.





Прибор фиксирует как разовый выброс, так и среднюю суточную дозу в диапазоне от 0,02 до 0,5 мг/м³. Если обработанная реагентами бумага становится ярко-фиолетовой, значит, допустимый порог превышен.

Авторы идеи — студенты Глеб Лычкин, Илья Турышев, Ирина Шарапова и их научные руководители Татьяна Крупнова и Ольга Ракова.

«Формальдегид — один из наиболее распространенных и опасных загрязнителей воздуха. Он может выделяться, например, строительными материалами карбамидо- и фенолформальдегидных смол, древесными плитами (ДСП, ДВП), клеями, лаками, бытовой химией и даже текстилем», — объясняет Глеб Лычкин.

Это вещество раздражает глаза и дыхательные пути, провоцирует аллергию, мигрени и астму. Длительный контакт с формальдегидом может вызывать опухоли носоглотки и лейкозы.

