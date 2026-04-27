Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали и запатентовали устройство, которое предупреждает работников мебельных, текстильных и химических производств о заражении воздуха формальдегидом, сообщает портал «Хорошие новости».
Индикатор можно встроить в простой пластиковый браслет или нагрудный значок. Внутрь помещается бумажная полоска, пропитанная реактивом Шиффа. При контакте с парами формальдегида она меняет цвет — по насыщенности оттенка определяют степень опасности.
Прибор фиксирует как разовый выброс, так и среднюю суточную дозу в диапазоне от 0,02 до 0,5 мг/м³. Если обработанная реагентами бумага становится ярко-фиолетовой, значит, допустимый порог превышен.
Авторы идеи — студенты Глеб Лычкин, Илья Турышев, Ирина Шарапова и их научные руководители Татьяна Крупнова и Ольга Ракова.
«Формальдегид — один из наиболее распространенных и опасных загрязнителей воздуха. Он может выделяться, например, строительными материалами карбамидо- и фенолформальдегидных смол, древесными плитами (ДСП, ДВП), клеями, лаками, бытовой химией и даже текстилем», — объясняет Глеб Лычкин.
Это вещество раздражает глаза и дыхательные пути, провоцирует аллергию, мигрени и астму. Длительный контакт с формальдегидом может вызывать опухоли носоглотки и лейкозы.
