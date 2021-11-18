В Челябинске сотрудникам электротранспорта заплатят тысячу рублей за вакцинацию от коронавируса

Срок получения выплат продлили до 31 декабря

В Челябинске сотрудникам «ЧелябГЭТ» продлили срок для получения выплат за вакцинацию от коронавируса. Теперь привившиеся сотрудники электротранспорта смогут получить тысячу рублей до 31 декабря, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Сроки осуществления полной вакцинации (сроки прохождения двух этапов вакцинации для двухкомпонентных видов вакцин) продлены до 11.12.2021 г. включительно, сроки предоставления сертификатов продлены до 31.12.2021 г. включительно», — говорится в сообщении ООО «ЧелябГЭТ».

Для получения единовременной выплаты в размере тысячи рублей необходимо распечатать с портала «Госуслуги» сертификат о вакцинации и предъявить его заведующему здравпунктом.

Напомним, ранее премирование сотрудников предприятия за вакцинацию планировали отменить с 22 ноября.