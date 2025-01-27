В Челябинске состоялось вручение 21-й народной премии «Светлое прошлое»

Новыми ведущими церемонии стали актриса Валерия Ланская и журналист Сергей Малоземов

Премия вручается знаменитым землякам, проживающим в настоящее время за пределами Южного Урала, в знак общественного признания их заслуг и достижений в сферах экономики, производства, науки, культуры, искусства, спорта, общественной деятельности.

Открыл церемонию губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что проект — уникальный и уже плотно вошел в региональный календарь событий, стал настоящим брендом Южного Урала.

«В любом формате премия „Светлое прошлое“ представляет мощный и многогранный потенциал региона — созидательный, интеллектуальный, творческий. И хочу отметить, что всех лауреатов объединяет не только то, что они наши земляки — по рождению, учебе или работе, но и то, что наши победители не останавливаются на достигнутом. Они продолжают делать много полезного для страны, для родины», — сказал глава региона.

Губернатор также вручил Олегу Митяеву медаль «За вклад в развитие Челябинской области».

«Олег Митяев — это человек-легенда. Я в юности увлекался гитарой, был на концертах... По совокупности всех его заслуг, а также за то, что где бы он ни был, он постоянно подчеркивает свою принадлежность к Челябинску, к Ленинскому району, трепетно вспоминает о своей малой родине, я принял решение вручить ему нашу новую региональную награду, учрежденную в 2024 году», — сказал Алексей Текслер.

После этого началась церемония. Кстати, у нее отныне новые ведущие: сегодня «отец» и «мать» премии Олег Митяев и Марина Есипенко передали бразды сценического правления актрисе Валерии Ланской и уроженцу Миасса, журналисту, ведущему Сергею Малоземову.

В числе лауреатов 2024 года — тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, хоккеист Данис Зарипов, пловец-паралимпиец Михаил Зимин, актриса Наталья Кутасова...

Особенность церемонии — награда вручается только на Челябинской земле, поэтому лауреат должен за ней приехать лично. И они двигают свои плотные графики и едут — увидеться с земляками и родными местами.

Известному на весь мир баянисту, композитору и дирижеру Григорию Середину награду вручила его первая наставница из музыкалки города Южноуральска, которая рассказала, как учителя поражались упорству 11-летнего пацана, который ездил на занятия за 60 км из поселка в Пластовском районе.

Военный штурман, Герой России Владимир Богодухов признался, что не теряет связи с училищем штурманов, и в этот приезд, как и всегда, отправился туда, не заезжая в гостиницу.

Конструктор Александр Смирнов пожелал землякам трех вещей: чтобы молодежь продолжала традиции, заложенные прошлыми поколениями, чтобы про красоты Южного Урала узнало как можно больше людей и чтобы «Трактор» стал, наконец, чемпионом:

«Клуб столько сделал для хоккея, столько мастеров он дал хоккею России и мира, что это будет просто справедливо», — заметил Александр Смирнов.

Кстати, в прошлом году в Челябинске издали книгу к 20‑летнему юбилею народной премии «Светлое прошлое».