В Челябинске издали книгу к 20‑летнему юбилею народной премии «Светлое прошлое»

Весь тираж раздадут по музеям и библиотекам Южного Урала

Благотворительный фонд Олега Митяева и министерство культуры Челябинской области издали книгу о лауреатах народной премии «Светлое прошлое» за 20 лет. Это рассказы о 164 южноуральцах, которые прославили Челябинскую область за пределами своего региона, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Книга издана тысячным тиражом. В числе первых издание получили сами герои книги, а также школьники, которые занимаются в студии Олега Митяева при Дворце пионеров и школьников имени Крупской. Ребята также смогли взять автографы у известных людей, которые приехали в Челябинск на 20-ю церемонию вручения премии. А она, кстати, пройдет сегодня в Театре оперы и балета имени Глинки.

Среди лауреатов этого года — космонавт-испытатель Дмитрий Петелин, советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Николай Севастьянов, военный летчик Сергей Осяйкин, социолог Елена Омельченко, поэт, драматург, педагог Константин Рубинский, пианист Дмитрий Шишкин, оперная певица Наталья Заварзина, актриса театра и кино Наталья Благих и ватерполистка Светлана Конух. Все они родились либо учились и какое-то время жили в Челябинской области.

«На сегодняшний день просвещение и культура — это единственное, что противостоит всему темному, безграмотному и агрессивному. Наша задача — сделать так, чтобы дети равнялись на тех, кто что-то добился в этой жизни»,— объяснил миссию автор премии «Светлое прошлое» народный артист РФ Олег Митяев.

В продажу книга о лауреатах народной премии «Светлое прошлое» не поступит. Весь тираж раздадут бесплатно по библиотекам и музеям Челябинской области.