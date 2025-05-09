В Челябинске состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню

В память о погибших была объявлена Минута молчания

Сотни челябинцев, как 80 лет назад, в мае 1945-го года, сегодня вышли на улицы города ранним утром, чтобы отпраздновать Победу, передает корреспондент ИА «Первое областное». Атмосфера праздничного утра в южноуральской столице — торжественная и величественная — в нашем фоторепортаже.

Традиционно памятные мероприятия в День Великой Победы начинаются с церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню.

К собравшимся — ветеранам, труженикам тыла, представителям власти, военнослужащим, правоохранителям, студентам и курсантам — обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он напомнил о важности сохранения исторической правды:

«Враг хотел сломить, раздавить нашу страну, но у него ничего не получилось. Наш народ выстоял и победил. Вся страна сплотилась вокруг главной цели — победы над грозным врагом. И Челябинская область сделала все необходимое для фронта. Здесь, в тылу, был открыт свой фронт — трудовой. День и ночь у мартеновских печей, за станками, в поле наши земляки, труженики тыла, приближали Победу!»

Глава региона с гордостью напомнил, что четыре южноуральских города в числе первых были удостоены звания городов трудовой доблести: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс. И с горечью — о том, что неонацизм уже в наши времена поднял голову:

«Поэтому проводится специальная военная операция, и — как и тогда — наши земляки делают все для победы. Работают все наши оборонные предприятия. Гособоронзаказ выполняется без сбоев. Многие наши ребята сегодня воюют в зоне специальной военной операции. К сожалению, есть и погибшие, мы их помним и чтим. Чтим, как и ветеранов Великой Отечественной войны. Дорогие друзья, здесь, у Вечного огня, мы даем слово, даем обещание, что будем вечно помнить героев той войны!»

В память о погибших была объявлена Минута молчания, а затем Алексей Текслер и все присутствующие возложили цветы к Вечному огню.

За всеми ключевыми событиями сегодняшнего празднования можно следить в прямом эфире.