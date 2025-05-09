Челябинская область отмечала Победу 9 мая 1945 года с раннего утра

Над городами региона с самолета разбросали листовки с сообщением об окончании войны

9 мая 1945 года в 4 часа 15 минут уральского времени диктор московской радиостанции сообщил о подписании акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Указом Президиума Верховного Совета СССР день объявили праздником Победы. «Наконец наступил этот долгожданный час», — отмечается в архивном документе, с которым ознакомился журналист ИА «Первое областное». По всей Челябинской области уже 8 мая напряженно ждали сообщения о завершении Великой Отечественной войны. Южноуральцы в большинстве своем не спали ночью на 9 мая, все так же надеясь не пропустить информацию о Победе. А потом начались масштабные массовые гулянья, причем с раннего утра.

Сообщение об окончании войны «молниеносно облетело весь Челябинск». Несмотря на ранний час, улицы города быстро оживились. Рабочие бежали на предприятия, чтобы вместе с коллективом отметить это историческое событие. На заводе имени Орджоникидзе трудящиеся с 8 утра устроили митинг, на который шли с лозунгами.

«Нет слов передать той радости, гордости, которыми были переполнены трудящиеся нашего коллектива. Митинг ликовал! За период существования завода — 10 лет — не было еще столь величественного торжества, не было столь грандиозного митинга», — говорится в документе Челябинского обкома.

«Последних известий» челябинцы с нетерпением ждали еще 8 мая, стоя у репродукторов. При этом день был дождливым и прохладным. Следующий же выдался теплым и солнечным. 9 мая город оделся в праздничный наряд: лозунги, транспаранты, панно, флаги. В два часа дня началась первая за четыре года демонстрация. На улицах гремели оркестры, раздавались звуки баянов и гармошек, лились радостные песни.

«9 мая 1945 года было всеобщее ликование, в городе не было чужих, все плакали и обнимались, и мы узнали, что такое слезы всеобщей радости. Сплошной стеной люди шли по улице Кирова к площади Революции. Гулянье длилось до рассвета. Все были родными, близкими, счастливыми», — вспоминала учитель Васса Баева (сборник ЦИКНЧ «Исторические чтения», вып. 9, 2005).

В Тракторозаводском районе во главе колонны шли стахановцы четырежды орденоносного Кировского завода (ЧТЗ). Городское шествие длилось три с половиной часа. После 11 часов вечера в небо Челябинска взлетел салют. Сотни ракет превращались в огромные букеты зеленых, красных и светлых цветов.

«День Победы был холодным, пасмурным. В городе состоялись народные гулянья с музыкой, танцами и фейерверком. Почему-то больше всего запомнились слезы на глазах тех, кому уже некого было ждать», — вспоминал краевед Константин Беляевский (сборник ЦИКНЧ «Исторические чтения», вып. 7—8, 2004).

Митинги прошли в цехах заводов по всему региону. Торжества были и на улицах городов Челябинской области. В другом архивном документе сказано, что в Магнитогорске жители еще 8 мая собирались у горкома партии, редакции газеты, комбината, смотря на репродукторы. К вечеру пошел дождь, но люди продолжали стоять в разных частях города. Уже тогда кое-где звучали песни. В ночь на 9 мая почти никто не спал.

После объявления о победе над Германией Магнитку моментально украсили. Особенно хорошо были оформлены заводская площадь, здания райкомов и исполкомов, клубы и театр, на котором был лозунг: «Русские прусских всегда бивали».

«В Магнитогорске не помнят более торжественного и радостного дня. До поздней ночи по улице разносились радостные возгласы, песни и пляски», — сообщается в архивном материале.

Там же сказано, что 22 июня 1941 года в красном уголке мартеновского цеха № 2 сталеплавильщики молча и сосредоточенно слушали сообщение о нападении Германии на СССР. Теперь же они услышали слово «победа».

С вечера 8 мая в Копейске назначили дежурных, которые ожидали у репродукторов сообщения из Москвы. До восхода солнца 9 мая на зданиях вывесили флаги, призывы, транспаранты, плакаты, портреты вождей и генералов. Митинг провели на площади братских могил. Его транслировали по репродукторам, установленным на городских улицах, и радиоточкам в квартирах. На предприятиях провели концерты, в клубах показывали фильмы.

«Настроение у трудящихся города в настоящее время исключительно высокое», — подчеркивается в документе городских властей.

В Карабаше к массовым гуляньям подключились учащиеся средней школы № 2. Они подошли колонной, в начале которой были маленький барабанщик и двое знаменосцев.

«Мы уже третий митинг сегодня, не смогла удержать ребят, которые твердо решили побывать и на городском митинге. А по дороге шли с песнями, и люди выходили из домов, приветствовали нас радостные, сияющие и счастливые», — говорила директор школы т. Бобылева.

Миасс тоже оперативно украсили. В городе даже в срочном порядке напечатали 1000 лозунгов. Митинг провели на площади возле Уральского автомобильного завода. Предприятие начало выпуск машин в 1944 году. И уже в победную весну 1945-го собрало 5000-й автомобиль.

«Автомобили, созданные нашими руками, помогли доблестным воинам Красной Армии громить немецко-фашистских захватчиков. В ответ на победу дадим еще больше автомобилей нашей стране. Буду работать еще напряженнее, чтобы наша Родина крепла и процветала», — заявлял на митинге стахановец Ползиков.

В клубах заводов и городском театре вечером устроили концерты, танцы и игры. Художественная самодеятельность показала новую программу. Праздник продолжался по поздней ночи.

Коркинские шахтеры начали отмечать День Победы с 5 утра. Торжества были в колхозах и совхозах. На зданиях висели знамена, лозунги, портреты руководителей партии и правительства. На улицы вышли все — и молодые, и старые. Они ликовали, от души радуясь всенародному празднику Победы.

«Всюду были слышны песни. Молодежь колхозной деревни славила свою любимую Красную Армию, славила ее организатора и вдохновителя побед Верховного Главнокомандующего товарища Сталина», — сказано в архивном документе.

В селе Березово митинг провели на том же месте, где было объявлено о начале войны. В Сысоево организовали салют из ружей. В селе Санарка прислушались к призыву вырастить в 1945 году богатый урожай — урожай победы. Люди не расходились по домам и на рассвете. На улицах села звенели песни. Колхоз имени Калинина встретил Победу, засеяв 500 гектаров чистосортным зерном. Это назвали хорошим подарком.

«В честь этого события нас всех накормили в сельской столовой, дали гречневую кашу, одну печенку и конфету. Гречневую кашу до этого я ни разу не ела, даже не знала, что это такое, поэтому отодвинула тарелку от себя. Конфетку и печенку я завернула в носовой платок и понесла домой своей тете. Она, конечно, отказалась есть мой гостинчик, но забрала у меня и спрятала, чтобы старшие дети не отобрали. А позже, пока никого из ее детей не было дома, все равно отдала мне. Ничего вкуснее этой конфеты я в жизни не ела», — вспоминает долгожительница Миасса и уроженка Уйского совхоза Валентина Прокопьева («Миасский рабочий», 3 мая 2025).

Городскому митингу в Пласте помешал дождь. Поэтому горожане собирались на предприятиях и в клубах.

«Во всех уголках района радостная весть о победе над врагом, об окончании Великой Отечественной войны встречалась со слезами радости на глазах. Люди при встрече обнимали друг друга, целовали и поздравляли с праздником Победы»,— сообщалось в адрес Челябинского обкома.

В разгар всеобщего ликования в 11 часов вечера по репродукторам всей страны прозвучало обращение Сталина.

«Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы! Поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!» — говорил в своем обращении вечером 9 мая Сталин.

В День Победы в 22 часа Москва от имени Родины салютовала Красной армии и Военно-морскому флоту тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

Отметим, на митингах трудящиеся Челябинской области заявляли, что важно продолжать ударную работу, теперь — чтобы восстановить страну и отстроить разрушенные войной регионы. «Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития», — сообщал также Сталин.