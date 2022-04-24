В Челябинске состоялась премьера оратории «Дети пишут Богу»

Концерт посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой и сыном

Сегодня, 24 апреля, в зале органной и камерной музыки «Родина» в Челябинске состоялась премьера оратории челябинского композитора Евгения Кармазина «Дети пишут Богу». Это первая часть музыкального проекта-триптиха «Восхождение», который посвящен строительству кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске. Концерт посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер со своей семьей, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

«„Дети пишут Богу“ — уникальное произведение, это первое произведение музыкального триптиха, который посвящен строительству Кафедрального собора в Челябинске. Я и вся моя семья остались под впечатлением. И надо сказать, что вся команда, которая работает над этим произведением, — это наши челябинские, уральские музыканты. Это по-настоящему здорово. В следующем году в честь завершения строительства Христорождественского храма будет представлено второе произведение, а в 2024 году уже рядом с храмом представим еще и третье. Мы оказываем всестороннюю поддержку, потому что такого рода большие культурные проекты должны реализовываться в Челябинске»,— отметил Алексей Текслер.

Произведение уникально тем, что в его основу легло несколько десятков вопросов детей от 6 до 10 лет Создателю, а Евгений Кармазин и либреттист Константин Рубинский превратили монологи детей в единое музыкальное действо. Исполнили ораторию капелла мальчиков и юношей «Созвучие», Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко и симфонический оркестр Челябинской области под управлением Адика Абдурахманова.

Напомним, 17 апреля митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил пять крестов для куполов строящегося на северо-западе Челябинска кафедрального собора Рождества Христова. Посетить его южноуральцы смогут уже в этом году: работы по благоустройству территории и нижнего храма завершатся к празднованию дня рождения Челябинска. Подробнее о строительства кафедрального собора — в нашем материале.