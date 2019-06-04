/ В Челябинске состоится благотворительная акция в честь Всемирного дня вязания на публике

В Челябинске пройдет благотворительная акция в честь Всемирного дня вязания на публике. Участники акции соберутся в центре города, чтобы создавать вещи с помощью спиц и пряжи. Все, что сделают за это время рукодельницы и рукодельники, будет передано в благотворительный клуб «28 петель». Участникам акции предстоит вязать шапочки, носочки и пледики для детей, родившихся раньше срока. Они помогут малышам лучше развиваться, а также будут согревать их.
Поучаствовать в акции могут все желающие, предварительно нужно зарегистрироваться. Но если кто-то захочет присоединиться к нам без регистрации, возьмем с собой дополнительные комплекты спиц, будем раздавать схемы для вязания, чтобы все, кто захочет, могли вязать вещи для детей дома. Также мы установим коробочку для пожертвований на пряжу, все, кто не умеет вязать, могут помочь нам материально. — рассказала сайту «Первый областной» волонтер клуба Юлия Кузьмина.
Акция пройдет 8 июня в 12:10 на летней террасе ресторана «Брудершафт» по адресу Свердловский проспект, 51А. Если вы хотите поучаствовать, организаторы просят зарегистрироваться, написав в комментариях под постом — «Участвую в акции».
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