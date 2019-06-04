/ В Челябинске состоится благотворительная акция в честь Всемирного дня вязания на публике

Все связанные вещи отправятся недоношенным детям.

Поучаствовать в акции могут все желающие, предварительно нужно зарегистрироваться. Но если кто-то захочет присоединиться к нам без регистрации, возьмем с собой дополнительные комплекты спиц, будем раздавать схемы для вязания, чтобы все, кто захочет, могли вязать вещи для детей дома. Также мы установим коробочку для пожертвований на пряжу, все, кто не умеет вязать, могут помочь нам материально.

— рассказала сайту «Первый областной» волонтер клуба Юлия Кузьмина.