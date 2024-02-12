В Челябинске собственникам зданий поручили очищать от снега кровли

Обратить внимание необходимо и на прилегающие территории

Глава Челябинска Наталья Котова поручила собственникам зданий очищать от осадков кровли, а также прилегающие территории. Как мэр сообщила на аппаратном совещании в администрации 12 февраля, начать работы необходимо уже на этой неделе, пока на улице морозно.

«Обращаюсь к предприятиям и собственникам сооружений: нужно на этой и следующей неделе начать сбрасывать снег с кровель. Эта неделя холодная, а на следующей уже пойдет повышение температуры, начнет таять, а высота снега на кровлях очень большая. Где-то уже у нас были случаи, что продавило кровлю. И собственники предприятий также должны чистить от снега прилегающую территорию», — поручила мэр.

Ранее глава города дала своим подчиненным поручение как можно активнее вывозить из Челябинска снежные кучи.