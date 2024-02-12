Наталья Котова поручила активнее вывозить кучи снега из Челябинска

Местами они мешают видимости на дорогах

Обстановка на дорогах Челябинска после снегопадов более-менее стабилизировалась, однако местами еще сохраняются кучи, которые порой мешают как водителям, так и пешеходам. Глава города Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии поручила сосредоточиться на вывозе снежных масс.

«Сосредоточьтесь на вывозе снега, потому что еще много снега в кучах, которые лежат у нас и закрывают треугольники видимости, пешеходные переходы. Есть где работать и с сужением. И на очистке тротуаров нужно акцентировать внимание. По дорогам уже получше стало, поэтому сосредоточьтесь на тротуарах, парковочных карманах улично-дорожной сети»,— поручила она своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту.

Также Наталья Котова призвала синхронизировать работу по вывозу мусора с управлением городского хозяйства, поскольку иногда снег с дворовых территорий вывозят на улично-дорожную сеть и кучи нарастают снова.