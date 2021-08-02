В Челябинске собирают заявки на конкурс благоустройства

Принять участие в состязании могут предприниматели и компании до 15 августа

Мэрия Челябинска объявила конкурс на самую благоустроенную прилегающую территорию. В конкурсе примут участие юрлица, независимо от организационно-правовой формы собственности, а также индивидуальные предприниматели. Прием заявок продлится до 15 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Жюри оценит, общее художественно-эстетическое впечатление от территории, которая прилегает к офису, предприятию или торговому объекту.

Комиссия рассмотрит выполнение санитарных норм и правил, устанавливающих требования к благоустройству прилегающей территории, проверит участие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в работе по ремонту, благоустройству и озеленению прилегающей территории. Также критериями отборы лучших площадок станут наличие скамеек и урн, а также цветников, газона и общее озеленение.

Заявки на участие принимает управление по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска.

Между тем, в городе уже выбирают самый лучший двор.