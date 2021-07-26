В Челябинске выберут шесть лучших дворов

Заявки на участие в конкурсе от жителей и управляющих компаний принимаются до 30 июля

В мэрии Челябинска выберут лучшие дворы. Жители уже отправляют свои заявки для участия в конкурсе. В администрации города напомнили, что это нужно сделать до 30 июля.

Администрация города Челябинска объявила конкурс на самый благоустроенный двор. Смотр-конкурс проведут среди управляющих компаний, ТСЖ, организаций всех форм собственности, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, а также от жителей города.

Положением предусмотрено две номинации: «Лучший двор многоквартирного жилого дома» (до 80 квартир включительно, благоустроенный жителями многоквартирного жилого дома) и «Лучший двор многоквартирного жилого дома» (более 80 квартир, благоустроенный жителями многоквартирного жилого дома).

«Конкурсная комиссия оценит дворы, благоустроенные силами жителей и обслуживающими организациями, по качеству и количеству зеленых насаждений, клумб и цветников, наличию детских и спортивных площадок, состоянию малых архитектурных форм, асфальтового покрытия проездов и тротуаров. Кроме того, обратят внимание на безопасность нахождения на дворовой территории (освещение, предупреждающие знаки, ограждения, шлагбаумы, видеонаблюдение, искусственные неровности), а также на соблюдение требований доступной среды для маломобильных групп населения», — рассказали в мэрии.

В каждой номинации будут определены три места. Заявки принимает управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Челябинска.