В Челябинске отключили сервисы аренды электросамокатов

Устройства опечатали следователи

Сегодня, 15 мая, в Челябинске перестали работать все сервисы аренды электросамокатов.

«Сервис аренды самокатов временно недоступен», — уже подтвердили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Яндекса».

Мы запросили комментарии и в других компаниях, а также в СУ СКР по Челябинской области. Вероятно, отключение связано с расследованием уголовного дела о наезде 12-летнего самокатчика на пенсионера.

UPD: «Мы действительно приостановили сервис, развернутый комментарий пока предоставить не можем», — ответили ИА «Первое областное» в сервисе аренды электросамокатов Woosh.