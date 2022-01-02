В Челябинске скрипач устроил концерт на балконе в новогоднюю ночь

Местные жители оценили выступление музыканта

31 декабря в Металлургическом районе Челябинска молодой человек вышел на балкон и сыграл на скрипке. Видео появилось в одном из районных пабликов в социальной сети «ВКонтакте» 1 января.

Импровизированный предновогодний концерт услышали жители домов по улице 60 лет Октября. Один из челябинцев, окна которого выходят на дом, где живет скрипач, записал «выступление» на видео и выложил в соцсети. Под постом сразу же появилось множество комментариев, в которых горожане восхитились талантом молодого человека.

«Потрясающе красиво! Восхищена! Талант!»— написала Людмила Кириченко.

«Побольше бы таких талантов»,— добавила Мария Лебедева.

«Я заслушалась, молодец»,— прокомментировала видео Ольга Белоусова.

Кроме того, некоторые пользователи узнали в нем скрипача, который уже несколько раз играл в сетевом магазине на улице Трудовой. От других музыканту, судя по комментариям, поступили деловые предложения.

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