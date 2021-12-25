В Челябинской области нарисовали огромную новогоднюю открытку на льду

Яркое поздравление с Новым годом появилось в Троицке

В Троицке Челябинской области студенты, преподаватели и руководство Троицкого технологического техникума нарисовали на льду огромную новогоднюю открытку и раскрасили ее яркими красками. Местные жители оценили задумку креативных горожан. Фото открытки опубликовали в группе учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте».

«Студенты с мастерами решили поздравить троичан и всех россиян весьма необычным способом. Они нарисовали ледяную елочку возле старого моста. Более 120 метров в длину и более 110 метров в ширину получилась новогодняя открытка! Работы проводились со всеми предосторожностями на льду и отличным настроением!»— написали администраторы группы.

Помимо яркой новогодней елки и надписи «С Новым годом» на открытке изображены шестеренка и колосок — символы Троицкого технологического техникума.

Местные жители оценили открытку и поблагодарили студентов и сотрудников учебного заведения за проделанную работу и новогоднее настроение.

«На днях шла с детьми, такая красота, и дети в восторге были. Спасибо вам, кто придумал и сделал»,— написала пользователь Анна Мало.

«Креативно так поздравили, молодцы! Ну надо же такое сотворить, открыточка впечатляет!»— добавила Римма Муртазина.

В создании открытки принимали участие 17 человек.