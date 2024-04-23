В Челябинске сезонный автобус до СНТ «Трубопрокатчик‑3» будет ходить чаще

Количество единиц транспорта увеличат

Уже в предстоящую субботу, 27 апреля, в Челябинске начнут работать садовые автобусы. Маршрут № 38с от Чистопольской до СНТ «Трубопрокатчик-3» для удобства горожан будет ходить чаще, сообщили в телеграм-канале Челябинского общественного транспорта.

«В предстоящем сезоне на маршрут 38с будут выходить большой и малый автобусы. Интервалы составят от 15 до 30 минут вместо 48», — говорится в сообщении.

Первый рейс малого автобуса от Чистопольской — в 6:10, последний от СНТ — в 21:20. Первый рейс большого автобуса от Чистопольской — в 8:00, последний от СНТ — в 19:00. Подробное расписание будет опубликовано на сайте «Городской транспорт».

Кстати, на садовом маршруте будут действовать все льготы, а также пересадочный билет.