В Челябинске сервисы такси подняли цены на поездки в два раза

При этом пробок на дорогах почти нет

Дождливым утром 19 апреля агрегаторы такси в Челябинске решили значительно поднять цены на поездки. По данным популярных сервисов, стоимость возросла в два раза. Рассказываем, сколько горожанам придется заплатить, если добираться на работу на общественном транспорте не хочется.

Стоимость поездки до центра города составляет от 260 до 430 рублей в зависимости от удаленности района. Преодолеть расстояние в несколько сотен метров на такси можно минимум за 230 рублей.

До аэропорта горожан предлагают довезти в среднем за 515 рублей, а до железнодорожного вокзала — за 300 рублей.

Ранее сообщалось, что агрегатор такси «Ситимобил» прекратит работу в России уже 15 апреля, однако компания до сих продолжает оказывать услуги россиянам. Наш корреспондент выяснил, с чем это связано и продолжит ли «Ситимобил» работу в нашей стране.