Такси «Ситимобил» продолжит работать в Челябинске

Сервис меняет владельца

Агрегатор такси «Ситимобил» не прекратил работу 15 апреля, как планировалось. Сервис продолжает оказывать услуги в десятках городов России, в том числе в Челябинске. Он доступен как водителям, так и пассажирам. Продолжение работы стало возможным из-за смены владельца. «O2O-холдинг» (совместное предприятие Сбера и VK) продает «Ситимобил» компании People&People (сервисы «ГрузовичкоФ» и «ТаксовичкоФ»). Об этом сообщает пресс-служба VK.

Юридическое лицо ООО «Сити-Мобил» будет закрыто, как и объявлялось. Из-за смены владельца водителям и пассажирам советуют обновить приложение «Ситимобил». Оно по-прежнему доступно и в Google Play, и в App Store.

«Закрытие сделки планируется во втором квартале 2022 года. В рамках сделки People&People приобретет часть активов сервиса „Ситимобил“. Сумма сделки не разглашается, в ее периметр войдет технологическая платформа сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов. В компанию-покупателя могут перейти часть сотрудников „Ситимобил“, им будут предложены новые позиции в компании People&People», — сообщили в пресс-службе VK.

Прежние владельцы «Ситимобил» отмечают, что сделка по его покупке позволит сервису «ТаксовичкоФ» увеличить долю на рынке агрегаторов такси и расширить географию присутствия, включая все города-миллионники России. Предполагается, что это сделает услуги такси доступнее для горожан. Сервис «ТаксовичкоФ» в Челябинске еще не представлен, а «ГрузовичкоФ» работает с 2017 года.

Агрегатор «Ситимобил» появился в Москве в 2007 году. В 2019-м сервис запустили в 70 городах России, в том числе в Челябинске. Тогда же он вошел в совместное предприятие VK и Сбера. Оборот «Ситимобил» в 2021 году составил 54 млрд рублей. Сервис занимает второе место после «Яндекс.Такси» по количеству онлайн-заказов такси в большинстве городов присутствия.

Уход «Ситимобил» мог привести к росту цен у других сервисов заказа такси. Ведь рынок другим игрокам уступал сильный конкурент. ИА «Первое областное» выясняло, как могли бы развиваться события после закрытия «Ситимобил».