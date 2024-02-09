В Челябинске самой возрастной мамой стала 67-летняя женщина

Звание самой юной матери в 2023 году досталось 15-летнему подростку

В Челябинске женщина родила ребенка в возрасте 67 лет, сообщает Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области. Она — самая старшая среди жительниц города, решивших стать мамой в 2023 году.

Самой молодой мамой стала 15-летняя девушка, родившая в прошлом году своего первенца.

Ранее Госкомитет заявил, что самыми популярными именами новорожденных в Челябинской области в 2023 году стали София и Михаил.

Также там подсчитали, что за год в Челябинской области развелись 17 тысяч пар. При этом большинство женщин после расставания вернули девичью фамилию.

