За год в Челябинской области развелись 17 тысяч пар

Большинство женщин после расставания вернули девичью фамилию

В 2023 году на Южном Урале официально развелись 17 053 супружеские пары. Годом ранее число разводов составило 17 545, что на 492 больше, заявила председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

«Чаще всего на развод подают семейные пары, которые прожили в браке 10—20 лет. В 90% случаев брак расторгают в суде, а это значит, что у таких пар есть дети и общее имущество. При этом в большинстве случаев женщины возвращали свою фамилию после развода», — замечает Людмила Рерих.

И все же желающих связать себя узами брака на Южном Урале гораздо больше. Так, в 2023 году официально оформили отношения 29 тысяч южноуральцев. Есть случаи, когда женщины впервые выходят замуж в 39 лет, а мужчины впервые женятся в 49 лет.

Также Людмила Рерих назвала самые популярные и самые редкие имена, которые южноуральцы давали детям в течение 2023 года.