В Челябинске с начала строительства метротрама изменят схему движения транспорта

С 6 декабря на улице Овчинникова перекроют проезд для выноса коммуникаций

В Челябинске стартует строительство метротрамвая. Строителям предстоит переложить коммуникации и возвести конструкции будущей станции. На эти работы запланирован срок — от 6 декабря 2023 года до 1 июля 2024 года. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области подробно рассказали, как будет организована схема движения транспорта.

Так, с 6 декабря 2023 года до 1 июля 2024 года будет закрыт сквозной проезд по улице Овчинникова на участке от улицы 1‑й Окружной до улицы Замятина. На это время на площадке переустроят сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, связи и газоснабжения. Жители и экстренные службы могут подъехать к домам и офисным зданиям по прилегающим улицам.

Затем после выноса коммуникаций с участка размеры строительной площадки уменьшат. Движение по сквозному проезду возобновят по одной полосе с каждого проезда.

«Планируется, что в таком варианте проезд будет действовать с 1 июля 2024 года до окончания работ (2026 год)», — пояснили в министерстве.

За это время на площадке устроят стартовый котлован для механизированной проходки подземных перегонных тоннелей, проходки перегонных тоннелей, доставки материалов и оборудования для оснащения построенных подземных тоннелей, вывоза грунта.





«По окончании строительства на месте площадки будет расположен выход трамвая из подземного участка линии, наземный остановочный пункт и пешеходный переход. Дорожная инфраструктура будет приведена в прежнее состояние, проведено благоустройство прилегающей территории», — пояснили в ведомстве.

Напомним, строительство новой линии челябинского метротрама «Север — Юг» завершится к 2027 году. На 9-километровом участке специалистам генподрядчика Группы компаний «Моспроект-3» построят две подземные станции («Площадь Революции» и «Торговый центр») и три наземных — ул. Овчинникова, ул. Косарева и ул. Каслинская.