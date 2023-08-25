В Челябинске утвердили проект планировки метротрама

Под скоростной трамвай отвели более 140 гектаров земли

Челябинский Миндортранс утвердил проект планировки территории под строительство метротрама. Соответствующее распоряжение сегодня, 25 августа, опубликовано на сайте мэрии областного центра. Согласно приложенным документам, линии скоростного транспорта растянутся на 10 километров с севера на юг и на 7 километров с запада на восток. Объект будет занимать 142 гектара городской территории.

Проект планировки метротрама разработала строительная компания «Высота». Подразумевается строительство пяти подземных остановочных пунктов на площади Революции, на Торговом центре, возле ЮУрГУ (в перспективе) и на Комсомольской площади, причем на площади будет пересадочный узел между двумя пересекающимися линиями. В систему также включены надземные линии с остановками «улица Косарева», «улица Каслинская» и «улица Овчинникова». Макимальная глубина залегания подземных станций на линии север-юг составит 45 метров, на линии запад-восток — 15 метров.

На отмежеванной под метротрам земле планируется строительство трех капитальных объектов: собственно транспортной линии и двух инженерных корпусов.

Среди сформированных земельных участков 39 находятся в частной собственности. Их планируется изъять для нужд строительства.