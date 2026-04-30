В Челябинске с 4 мая завершается отопительный сезон. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин в своем канале в MAX.
На следующей неделе ожидается теплая погода, поэтому систему начнут отключать. Полная остановка займет несколько дней.
«Поручил обеспечить синхронность ресурсоснабжающих организаций с управляющими компаниями, чтобы процесс отключения в жилищном фонде шел гладко и оперативно», — написал Алексей Лошкин.
Сразу после завершения отопительного сезона начнется подготовка к следующему.
