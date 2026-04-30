В Челябинске с 4 мая отключат отопление

Процесс займет несколько дней, после чего начнут подготовку к новому сезону

В Челябинске с 4 мая завершается отопительный сезон. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин в своем канале в MAX.

На следующей неделе ожидается теплая погода, поэтому систему начнут отключать. Полная остановка займет несколько дней.

«Поручил обеспечить синхронность ресурсоснабжающих организаций с управляющими компаниями, чтобы процесс отключения в жилищном фонде шел гладко и оперативно», — написал Алексей Лошкин.

Сразу после завершения отопительного сезона начнется подготовка к следующему.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что с 30 апреля начнут завершать отопительный сезон в Чебаркуле.