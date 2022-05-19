В Челябинске с 20 мая автобусы на маршруте №25с будут курсировать чаще

По просьбам жителей сократили перерыв в движении в дневное время

В Челябинске с 20 мая по просьбам пассажиров на маршруте №25с изменится расписание. Теперь в дневное время автобусы будут меньше простаивать в перерывах. О времени новых рейсов перед и после дневного разрыва сообщили в городском управлении транспорта.



Автобусы этого маршрута едут от Теплотехнического института до СНТ «Ферросад». По просьбам жителей сократили перерыв в движении транспорта в дневное время. Теперь последние рейсы с обеих конечных остановок перед разрывом начинаются в 11:10 вместо 10:35. Первые — после разрыва в 14:10 вместо 15:00.