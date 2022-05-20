ЦБ РФ снял ограничения на продажу валюты за исключением долларов и евро

Меру смягчили из‑за остатков иностранных банкнот в кассах

С 20 мая российские банки смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, кроме долларов и евро. Речь идет только о тех долларах и евро, которые поступили в кассы финансовых организаций с 9 апреля, уточнили в пресс-службе Центробанка.

Ограничения на продажу долларов и евро будут действовать до 9 сентября. Ранее они распространялись на все виды наличной валюты. Ограничения для других валют сняли, поскольку у банков есть остатки иностранных банкнот.

Напомним, Банк России с 9 марта по 9 сентября ввел временный порядок операций с наличной валютой. Кредитным организациям на этот период запретили продавать гражданам наличную валюту, однако поменять ее на рубли россияне могли в любой момент и в любом объеме. Также ограничения коснулись выдачи налички с валютных счетов: снять россияне могли только до 10 тысяч долларов, остальные деньги выдавались в рублях.

9 апреля Банк России сообщил о смягчении временного порядка операций с наличной валютой и возобновлении продаж долларов и евро.