В Челябинске с 12 февраля покажут фильм о расстреле нацистами трех тысяч человек

Картина станет своеобразной связующей нитью между городами

С 12 февраля в Челябинске начнутся показы художественной драмы «Вальс со смертью» (16+) о Пальмникенской трагедии, когда нацисты расстреляли на берегу Балтийского моря несколько тысяч узников концлагеря Штутгоф.

Картина рассказывает историю юной балерины из Смоленска, которая вместе с другими «остарбайтерами» попадает в фашистский лагерь. Через пытки, избиения и нечеловеческий труд зрители становятся свидетелями одного из самых чудовищных преступлений Второй мировой войны.

31 января 1945 года в восточной Пруссии (ныне поселок Янтарный Калининградской области) нацисты, отступая, погнали около пяти тысяч истощенных узников концлагеря Штутгоф в пеший «марш смерти» на 80 километров. Тех, кто не мог идти, убивали на месте. В итоге на берегу Балтики расстреляли около трех тысяч человек. Выжили лишь около 15. В память об этом в Калининграде ежегодно проходят «Марши жизни».

Цель фильма — сохранить память о жертвах нацизма. Проект уже был представлен на кинофорумах, закрытые показы прошли в Омске, Москве и Калининграде. Картина получила бессрочное удостоверение для национального проката. Фильм также покажут в Монголии.

Фильм станет своеобразной связующей нитью между городами. В 2026 году Омск официально объявлен «Культурной столицей России». В 2027 году это звание перейдет Челябинску.